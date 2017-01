Le premier conseil des ministres de l'année : ce grand moment de communication

Marronnier s'il en est, le conseil des ministres de rentrée est un moment de pure communication. Et en ce mercredi, l'arrivée de Bernard Cazeneuve à l'Elysée flanqué de ses ministres ne déroge pas à la règle. Après 15 jours de pause estivale, l'heure est à la démonstration d'unité. Un vrai moment de ... communication.

Un conseil fantoche : les initiatives politiques sont préparées ailleurs

De la communication, rien que de la communication ! Eh oui, parce que si quelque chose était négocié lors des conseils, cela se saurait. Comme l'explique sur Radio France, Gilbert Chevalier dans sa chronique "Expliquez-nous", à vrai dire, le conseil des ministres ne sert pas à grand chose : " Plusieurs ex-ministres ont déjà avoué s’y être ennuyés. La Constitution prévoit pourtant qu’un certain nombre de décisions gouvernementales doivent être discutées en conseil des ministres pour être valables. Mais globalement sous la cinquième République, la plupart des initiatives politiques sont préparées ailleurs. Cela dit sous la Vième le Président de la République est devenu la force prédominante du pouvoir exécutif. Avec cette réunion, le gouvernement pris dans son ensemble est engagé par les décisions prises avec lui, en conseil des ministres".

Une mise en scène savamment orchestrée : l'image plus que les mots

Mais voilà, il s'agit d'une véritable "tradition" de rentrée qui donne matière à faire de l'image, notamment pour les chaînes d'information qui en raffolent. En témoigne la cohue des journalistes autour des ministres. Comme à chaque début d'année, le ministre de l'Intérieur, en bon voisin de l'Elysée, accueille ses camarades afin de se rendre d'un seul homme au Château autour du premier ministre. L'occasion pour le community manager de la Place Beauvau de relayer sur les réseaux quelques photos prises sur le vif.

.@BrunoLeRoux a reçu ce matin les membres du Gouvernement pour le traditionnel petit-déjeuner de début d'année pic.twitter.com/5wPGCpj00O — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 4 janvier 2017

L'occasion aussi de s'apercevoir qu'aucun tweet n'a été émis sur le compte twitter de Matignon depuis 2014 et donc encore moins pour relayer l'événement de ce matin. Personnalisation du pouvoir j'écris ton nom. Pas plus de relais sur le compte personnel de Bernard Cazeneuve qui retweete toutefois celles de l'Elysée.

Le président @fhollande a adressé ses vœux au gouvernement pic.twitter.com/5HSmgwunBf — Élysée (@Elysee) 4 janvier 2017

Lorsque ces réunions ne sont pas des conseils de début d'année la communication passe également par le choix de la voiture de fonction utilisée : électrique ou hybride, les ministres ont force d'exemplarité et surtout... savent que leur arrivée est filmée. Quand ils ne débarquent tout simplement pas en vélo comme le faisait Christiane Taubira et parfois même Cécile Duflot. Cependant les scènes les plus cocasses se déroulent bel et bien hors champs. Le livre de Bérangère Bonte intitulé "Dans le secret du conseil des ministres" révèle ainsi que François Fillon, un mercredi, profita du conseil pour demander à sa secrétaire par sms, d'aller récupérer ses lunettes. Manque de chance ou acte manqué, le destinataire du message ne fut autre que... Nicolas Sarkozy.



Des SAV écoutés : les petites phrases distillées sur le perron de l'Elysée

Vous l'avez compris ce mercredi 4 janvier, il s'agit d'afficher l'unité et la responsabilité des ministres qui continueront à "faire le job" pendant les cinq mois restant avant l'ultime échéance électorale. François Hollande l'a rappelé lors de ses voeux au gouvernement. Non, non, les ministres ne se laisseront pas distraire par la primaire de la gauche, même s'ils peuvent faire valoir leur opinion (coucou Ségolène Royal avec Emmanuel Macron). Encore moins par l'élection présidentielle. Ils continueront à réagir à l'actualité voyons. C'est d'ailleurs tout le propos du porte-parole du gouvernement et ministre de l'agriculture, Stéphane Le Foll. Le gouvernement gèrera les dossiers jusqu'en mai, qu'on se le dise ! Voilà pour les éléments de langage. Dans les faits, l'Assemblée est en vacances en février et donc l'activité va fortement ralentir. La séquence de communication à venir autour des voeux sera l'occasion pour l'exécutif de marteler encore et toujours le bilan du gouvernement bientôt... sortant.

En bonus féministe :

Ce matin, Stéphane Le Foll s'est quelque peu laissé aller à la familiarité en appelant Emmanuelle Cosse "Emma Cosse". Ce qui n'a pas manqué de faire frémir Twitter. À juste titre, n'est pas Steph ?

#ConseilDesMinistres : Stéphane Le Foll parle "d'Emma Cosse", on va l'appeler Steph Le Foll — caroline deschamps (@carolinedescham) 4 janvier 2017

En bonus corporate :

